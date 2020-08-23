Ингулец – СК Днепр-1: Лавриненко оценил дебют своих подопечных в УПЛ

"Сейчас взяли очко в матче против серьезной команды. Поэтому только положительные эмоции. Скрывать нечего – радости у нас много. Хотя надо признать, что во многих моментах нам повезло. Фортуна была где-то на нашей стороне. Но у нас тоже были интересные контратаки. Не скажу, что счет закономерен, но у нас была фортуна.

Ингулец – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Не хотел бы раскрывать все наши тактические моменты и план на игру. Нам многое удалось. Надо привыкнуть еще до скоростей, к темпу, к качеству работы с мячом. Мы шли к этому, и сейчас надо адаптироваться, нарастить мышцы, чтобы потом конкурировать с другими командами. Очко, которое мы приняли, порадовало, но впереди есть еще очень много работы. Должны много работать, чтобы брать еще очки", – цитирует Лавриненко сайт СК Днепр-1.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ингулец сумел завоевать путевку в УПЛ, для команды с Петрового это дебютный сезон в элитном дивизионе.

Ингулец удержал ничью со СК Днепр-1 в дебютном матче в УПЛ