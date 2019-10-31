Ингулец – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ингулец неожиданно обыграл СК Днепр-1 в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча.

Кубок Украины 2019/20, 1/8 финала

Ингулец – СК Днепр-1 – 2:1

Голы: Акименко, 24, 66 (п) – Кулиш, 41

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Хозяева открыли счет уже на 24-й минуте поединка, но днепряне сумели выровнять положение еще до свистка на перерыв.

Судьбу матча решил назначенный пенальти в ворота гостей на 66-й минуте. 11-метровый уверенно реализовал Акименко, оформив дубль во встрече.

Несмотря на обилие моментов у своих ворот, игроки Ингульца сумели вырвать победу и завоевать путевку в 1/4 финала турнира.

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