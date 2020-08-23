Ингулец – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

В дебютном поединке в украинской Премьер-лиге Ингулец удержал ничью с СК Днепр-1 (1:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В историческом для команды с Петрово матче именно подопечные Лавриненко пропустили первыми. СК Днепр-1, воспользовавшись ошибкой соперника, на 33-й минуте усилиями Андрея Цурикова вышел вперед.

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Еще до перерыва номинальные хозяева отыгрались: Денис Балан, после удобной передачи Артема Щедрого, решился на дальний удар с 22-х метров – мяч влетел в дальний угол ворот. После перерыва ближе к победе были днепряне, однако матч так и закончился боевой ничьей.

Ингулец удержал ничью со СК Днепр-1 в дебютном матче в УПЛ