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Ингулец – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

16:44 - Читати українською
Ингулец – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча
Ингулец – СК Днепр-1 – 1:1 / УПЛ

В дебютном поединке в украинской Премьер-лиге Ингулец удержал ничью с СК Днепр-1 (1:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

42’ Денис Балан
 
Андрей Цуриков 33’
33’ Андрей Цуриков
42’ Денис Балан

В историческом для команды с Петрово матче именно подопечные Лавриненко пропустили первыми. СК Днепр-1, воспользовавшись ошибкой соперника, на 33-й минуте усилиями Андрея Цурикова вышел вперед.

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Еще до перерыва номинальные хозяева отыгрались: Денис Балан, после удобной передачи Артема Щедрого, решился на дальний удар с 22-х метров – мяч влетел в дальний угол ворот. После перерыва ближе к победе были днепряне, однако матч так и закончился боевой ничьей.

Ингулец удержал ничью со СК Днепр-1 в дебютном матче в УПЛ

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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УПЛ Ингулец Ингулец Видеоновости СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ингулец - СК Днепр-1
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