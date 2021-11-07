Ингулец – СК Днепр-1 – 0:1 – видео гола и обзор матча
18:31 - Читати українською
СК Днепр-1 обыграл Ингулец в поединке 14-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор интересных моментов встречи Ингулец – СК Днепр-1 на Футбол 24.
завершено
Артем Довбик 26’
26’ Артем Довбик
СК Днепр-1 активно начал игру, однако забил лишь на 26 минуте – Довбик классно пробил в нижний угол со штрафного. Шишка еще до перерыва оставил Ингулец в меньшинстве. Именно это позволило днепрянам довести игру до минимальной победы.
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Таким образом, СК Днепр-1 набрал 28 очков и догнал Ворсклу, которая пока идет на 3-й позиции. Ингулец продолжил неприятные серии без побед и забитых голов, но все еще находится на 14 месте – 9 баллов.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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