СК Днепр-1 активно начал игру, однако забил лишь на 26 минуте – Довбик классно пробил в нижний угол со штрафного. Шишка еще до перерыва оставил Ингулец в меньшинстве. Именно это позволило днепрянам довести игру до минимальной победы.

СК Днепр-1 в большинстве победил Ингулец – Довбик снова забил, ужасная сухая серия петровцев

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 28 очков и догнал Ворсклу, которая пока идет на 3-й позиции. Ингулец продолжил неприятные серии без побед и забитых голов, но все еще находится на 14 месте – 9 баллов.