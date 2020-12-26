Ингулец – Реал: Бартулович назвал условие, при котором поединок может состояться
Капитан Ингульца Младен Бартулович поделился мыслями о желании президента клуба Александра Поворознюка сыграть против мадридской команды.
"Знаете, как говорят: "Мечты сбываются!" Если команда в будущем будет так же прогрессировать, как она это делает сегодня, а президент и дальше будет вкладывать средства и любовь в Ингулец – я думаю, любая мечта может осуществиться.
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И даже та, что президент хочет сыграть с мадридским Реалом. Нужно верить в это. Я верю, что в будущем это реально", – сказал Бартулович в комментарии изданию Sport.ua.
Напомним, Александр Поворознюк ранее неоднократно заявлял, что его заветна мечта – сыграть против "сливочных" на своем стадионе. После первого круга Ингулец занимает в турнирной таблице УПЛ 10 место, набрав 11 очков.
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