"Знаете, как говорят: "Мечты сбываются!" Если команда в будущем будет так же прогрессировать, как она это делает сегодня, а президент и дальше будет вкладывать средства и любовь в Ингулец – я думаю, любая мечта может осуществиться.

"Только три клуба не платят кассу – Динамо, Шахтер и Ингулец": Поворознюк гордится репутацией своего коллектива

И даже та, что президент хочет сыграть с мадридским Реалом. Нужно верить в это. Я верю, что в будущем это реально", – сказал Бартулович в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, Александр Поворознюк ранее неоднократно заявлял, что его заветна мечта – сыграть против "сливочных" на своем стадионе. После первого круга Ингулец занимает в турнирной таблице УПЛ 10 место, набрав 11 очков.

Рыбалка на Донбассе, моря и визит к первому тренеру – как звезды Динамо, Шахтера и сборной Украины проводят отпуск