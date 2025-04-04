Ингулец в рамках 23-го тура УПЛ 2024/25 сыграет с Оболонью. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Петровцы продолжают попытки повторить и превзойти сказочку Миная, пытаясь спастись от вылета. Пока что получается неплохо – подопечные Василия Кобина после зимней паузы победили Кривбасс и Черноморец, а также расписали ничью с Вересом. Как следствие, команда приблизилась к зоне плей-офф за выживание на расстояние двух зачетных баллов.

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Важность поединка с Оболонью трудно переоценить, ведь именно киевляне держатся над Ингульцом в турнирной таблице. Поражение опустит "пивоваров" в зону прямого вылета, причем существует вариант падения на самое дно. Черноморец, который там лежит, отстает на три очка при лучшей разнице голов и победе в очной встрече.

"Зелено-белые" неплохо стартовали после зимней паузы, переиграв Ворсклу и сдержав Полесье. Заре команда проиграла, выдав очень яркий матч, да и Шахтеру удалось проиграть достойно. Единственным провалом стал разгром у Александрии.

Битва с Ингульцом вряд ли станет богатой на голы. Оба коллектива ставят на игру от обороны, стараясь засушить матч и найти шанс в контратаке. У обоих очень сильные голкиперы. В атаке они примерно одинаковые, но у киевлян есть чит-код дальних ударов – Черненко, например, едва не забил Заре с центра поля.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Витенчук (Оболонь)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Оболонь

Ингулец: Паламарчук – Бенедюк, Дихтярук, Жовтенко, Катрич – Сад – Могильный, Пятов, Лосенко, Пушкарев – Кисленко

Оболонь: Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов – Мороз – Ильин, Груша, Черненко, Близниченко – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

В таком поединке все решит рандом, ведь соперники равны. Точно можно ожидать низкую результативность – Ингулец за пять туров провел три гола, а Оболонь смогла на два. Причем каждый из коллективов в трех матчах вообще не забивал.

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