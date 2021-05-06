Ингулец – Львов

За два тура до конца сезона Ингулец еще не решил вопрос прописки в элите на следующий сезон. По крайней мере, так выглядит официальная картина турнирного положения – фактически же петровцам даже при большом желании будет трудно вылететь. Сейчас новичок УПЛ идет на двенадцатой позиции с отрывом от зоны вылета в пять зачетных баллов, причем при равенстве очков оба преследователя (Минай и Олимпик) будут идти ниже. Чтобы закрыть все вопросы прямо сейчас, подопечным Сергея Лавриненко достаточно набрать всего одно очко.

Ингульцу под силу выполнить эту задачу. Во-первых, на футболистов уже ничего не давит – они прекрасно понимают турнирный расклад. Во-вторых, на выходных петровцы устроили разгром Олимпику, прервав 4-матчевую безвыигрышную серию – да, команде феерично везло с реализацией первых же моментов под давлением дончан, но для подопечных Сергея Лавриненко подобная картина является нормальной. В конце концов, в осенней встрече со Львовом новичку УПЛ удалось зацепиться за ничью, а с тех пор "аграрии" не стали слабее.

Правда, с тех пор стали сильнее "горожане". С приходом Анатолия Бессмертного "сине-золотые" оказались в другом измерении – благодаря 5-матчевой беспроигрышной серии с четырьмя победами команда не только сохранила прописку в элите, но и выбралась на девятую позицию. Интереснее всего то, что на своем пути Львов переиграл Десну, Александрию и даже Шахтер, хотя всего два месяца назад этот коллектив считался главным претендентом на вылет из УПЛ.

Сейчас львовяне уже не имеют серьезной турнирной мотивации, хотя сезон вполне можно завершить на высокой седьмой строчке. Сможет ли Анатолий Бессмертный настроить футболистов на такую ​​задачу? Возможно, и сможет, но тогда команде необходимо думать исключительно о победе над Ингульцом.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лупашко, Ковалев (Ингулец)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Львов

Ингулец: Малыш – Балан, Семенко, Салем, Синегуб – Запорожец, Кучеренко – Козак, Бартулович, Васин – Ситчинава

Львов: Ильющенков – Бусько, Махмутович, Миуби, Грысьо – Довгий, Чирьяк – Ременяк, Альваро, Эрнест – Ныч

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды не стоит переоценивать. Ингулец не наиграл на разгром Олимпика, а Львов, при всей симпатичности, явно перебрал очков в предыдущих турах. У обоих коллективов есть игровые проблемы, а мотивация к победе у них низкая – петровцы в принципе готовы играть вничью в каждом туре (у них уже 11 "мировых" в активе), а львовянам банально не за что убиваться. В конце концов, не стоит забывать и о довольно долгом выезде "горожан".

Учитывая все эти факторы, ничья кажется наиболее вероятным итогом встречи. Она устроит всех, кроме нейтральных зрителей.

Рух – Олимпик

Рух за два тура до конца сезона официально сохранил прописку в УПЛ, оторвавшись от Миная на шесть очков при преимущесве по личным встречам. Подобный успех не стал случайным: по ожидаемым очками львовяне вообще должны идти на восьмой позиции, а беспроигрышная серия команды насчитывает пять матчей – причем трижды подопечные Ивана Федыка победили. Итоговый успех "желто-черных" стал возможным благодаря распределению приоритетов – 11 из 15 очков украинская Боруссия набрала в матчах против прямых конкурентов или демотивированных соперников. Теперь же футболисты имеют право расслабиться, сыграв в свое удовольствие.

Для Олимпика этот факт очень неприятный, ведь дончане своих задач в сезоне еще не решили. За два тура до финала сезона команда остается на предпоследней позиции, держась всего в трех очках от Миная – впрочем, турнирная ситуация не так уж плоха. У "олимпийцев" есть преимущество над "лисами" в личных встречах, причем у закарпатцев в календаре стоят поединки с Шахтером и мотивированной Ворсклой. Вылететь в таких условиях будет очень трудно.

Впрочем, с нынешним Олимпиком говорить о светлом будущем до выхода на поле трудно. Весной команда получила всего одну победу за 12 матчей, потерпев 10 поражений. Во втором круге дончане забили всего шесть голов и сменили уже двух тренеров – в феврале Владислав Гельзин освободил Игоря Климовского, а в понедельник работу в клубе потерял и Юрий Калитвинцев. Теперь вести коллектив к вершинам будет Роман Санжар – под его руководством Олимпик был середняком УПЛ и выходил в Лигу Европы. Возможно, уже в следующем сезоне коуч вернет свой 2016-й, но пока необходимо сосредоточиться на наборе очков с Рухом.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сигурдссон – Цымбалюк, Каргбо

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Олимпик

Рух: Бандура – Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык – Мартынюк, Карасюк – Бойчук, Борячук, Климчук – Кухаревич

Олимпик: Кичак – Пасич, Векляк, Драме, Лебеденко – Бабенко – Чогадзе, Политыло, Таллес, Тейшейра – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рух в последних турах выглядел здорово, а сегодня перед собственными болельщиками команда может сыграть без психологического напряжения. Впрочем, об отсутствии турнирной мотивации, близости отпусков и бешеной усталости львовян тоже не стоит забывать. Дончане, в свою очередь, будут заведенными: во-первых, этого требует таблица, а во-вторых – перед новым тренером все футболисты стараются себя проявить.

Кроме того, "желто-черные" в предыдущих поединках демонстрировали довольно неплохой футбол с большим количеством моментов. Команда, однако, страдает от склонности к пропуску голов в первой же контратаке. Словом, Руху и Олимпику сегодня будет непросто, поэтому ничья должна устроить оба коллектива.