Ингулец – Львов

21 ноября, 12:00. Петрово, стадион Ингулец.

Главный арбитр: Анастасия Романюк.

Прямая трансляция на Setanta Sports и YouTube.

Битва аутсайдеров УПЛ. Тот случай, когда лучше всего подходит клише "матч за 6 очков". Львов и Ингулец замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги, разместившись в зоне прямого понижения в классе. Петровцы уже и главного тренера успели сменить – вместо "вечного" Сергея Лавриненко исполняющим обязанности стал Младен Бартулович, дебютировавший с минимального поражения от Динамо в Киеве. Ингулец дал бой киевлянам, но набрать очки это не помогло. Сенсационная победа над Зарей остается единственной для детища Александра Поворознюка в УПЛ 2022/23.

В активе Львова две победы, последняя из которых была зафиксирована в дерби с Рухом. После этого подопечные Олега Дулуба в Одессе уступили Черноморцу, который к концу первой части сезона набрал приличный ход и вылез из зоны вылета. В случае еще одного поражения именно "львы" опустятся на последнюю строчку.

Эта встреча станет уже 8-й в истории противостояний Львова с Ингульцем. Пока равновесие – каждая из команд одержала по три победы, а еще один матч завершился вничью. Но если принимать во внимание только УПЛ, то Львов еще ни разу не обыгрывал команду из Кировоградщины – одно ничья и два поражения.

В последний раз на поле Ингульца соперники встречались в мае 2021-го. Тогда единственный гол забил... Младен Бартулович, который будет теперь противостоять команде Олега Дулуба уже в новой роли.

Кадровая ситуация

Травмированные: нет

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Львов

Ингулец: Паламарчук – Нагиев, Поспелов, Ковалев, Сакив – Коробенко, Кухарук, Запорожец, Смоляков, Козак – Ситало.

Львов: Ильющенков – Полегенько, Муравский, Никитюк, Грисьо – Вовкун, Мильченко, Бойко, Крушинский, Шишка – Бугай.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Будет бой – и ФК Рух здесь ни при чем. Матч против прямого конкурента – отличная возможность оторваться в турнирной таблице и, возможно, даже покинуть зону вылета. Этот поединок – один из самых интересных в туре, если учитывать его турнирное значение. Вряд ли стоит ожидать зрелища и большого количества голов даже с учетом отсутствия кадровых проблем у обоих наставников.

И Львов, и Ингулец точно не захотят раскрываться и рисковать, но и ничья по большому счету никого не устроит. Судьбу игры, вполне вероятно, решит один гол. Ставим, что его забьют хозяева.

Верес – Динамо: анонс матча УПЛ – шанс для киевлян приблизиться к Шахтеру