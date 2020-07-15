"Ингулец – команда барыг": глава Ивано-Франковска шокирован судейством в Первой лиге

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив возмущен работой судей в поединке 24-го тура Первой лиги Ингулец – Прикарпатье (1:0).

Руслан Марцинкив в своем Facebook написал гневный пост по поводу скандального поединка Ингулец – Прикарпатье.

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Орфография автора сохранена: "Футбол продажный. Ингулец – это позорная команда барыг! Судья просто убивает команду, и это по телевидению и при Макарове. 93 минута придуманное пенальти. Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким".

Напомним, Ингулец минимально обыграл Прикарпатье благодаря скандальному пенальти на последних минутах – игрок споткнулся собственную ногу и упал в штрафной соперника.

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