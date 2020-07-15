toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ШАХТЕР - КОЛОС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ

"Ингулец – команда барыг": глава Ивано-Франковска шокирован судейством в Первой лиге

21:34 - Читати українською
"Ингулец – команда барыг": глава Ивано-Франковска шокирован судейством в Первой лиге
Игроки Ингульца / фото ФК Ингулец

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив возмущен работой судей в поединке 24-го тура Первой лиги Ингулец – Прикарпатье (1:0).

 

Руслан Марцинкив в своем Facebook написал гневный пост по поводу скандального поединка Ингулец – Прикарпатье.

ФИФА разрешила использовать VAR в Первой лиге со следующего тура

Орфография автора сохранена: "Футбол продажный. Ингулец – это позорная команда барыг! Судья просто убивает команду, и это по телевидению и при Макарове. 93 минута придуманное пенальти. Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким".

Напомним, Ингулец минимально обыграл Прикарпатье благодаря скандальному пенальти на последних минутах – игрок споткнулся собственную ногу и упал в штрафной соперника.

Первая лига: Ингулец победил Прикарпатье благодаря выдуманному пенальти, Волынь разбила Балканы и ворвалась на пьедестал

blog_ava
Красников покинет Динамо из-за отсутствия влияния в клубе, – СМИ
11:10
7103
Теги
Первая лига Ингулец Ингулец Ингулец - Прикарпатье
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
16
мин
Динамо Киев
19:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук