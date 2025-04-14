Вряд ли Карпаты прорвутся в зону еврокубков, хотя теоретические шансы остаются. До топ-4 львовянам не хватает девяти очков, а сейчас отставание можно сократить до шести. Почему бы и не побороться? Хотя больше важно просто одержать уверенную победу.

Лупашко указал на главную проблему Карпат в УПЛ – ряд игроков получили ультиматум от тренерского штаба "львов"

Их было не так и много в новом году. В первых шести турах одолеть удалось только Черноморец и ЛНЗ – команды, борющиеся за выживание. Да, была ничья с Шахтером, но были и "нули" Ворсклой и безапелляционное поражение от Динамо. "Мировую" неделю назад расписали и с Полесьем.

"Львы" посчитали, что их осудили в Житомире. Вопросы к арбитражу действительно были, однако соперник создал очень много моментов после перерыва – а вот Карпаты имели только гол и скандальную перекладину в конце встречи. Низкое количество моментов стало тенденцией, ведь их не было и в Полтаве, да и Черноморец первые два гола привез сам.

Зато обороняются "зелено-белые" круто, пропустив всего три гола за шесть туров. Негативных нюансов хватает, но слаженным прессингом многие атаки соперников срываются в зародыше. Для Ингульца этот факт является большой проблемой – Петровцы за последние четыре матча забили всего один мяч. Между тем, Подопечным Василия Кобина необходимо набирать очки.

После поражения от Оболони "казаки" отстали от зоны переходных матчей аж на пять зачетных баллов. Но удастся ли сотворить сенсацию, учитывая уровень футбола в последних поединках? Ингулец в апреле выглядел, как претендент на вылет, а не как прошлогодний Минай – впрочем стоит не забивать о матче первого круга, когда петровцы привезли из Львова нулевую ничью.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сыч (Карпаты)

Дисквалифицированные: Мирошниченко (Карпаты)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Карпаты

Ингулец: Паламарчук – Бенедюк, Дихтярук, Жовтенко, Катрич – Сад – Могильный, Волохатый, Гаджук, Пушкарев – Кисленко

Карпаты: Кинарейкин – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Стецьков – Альварес – Очеретько, Чачуа, Бруниньо, Костенко – Невес

Прогноз "Футбол 24" – победа Карпат, тотал меньше 2,5

Много прогнозировать здесь нет смысла. Любой результат, кроме победы львовян, станет сенсацией тура. А вот по количеству голов можно замахнуться на тотал меньше 2,5 – Карпаты мало создают, а в воротах Ингульца стоит Паламарчук. "Львы" вряд ли организуют разгром, если соперник в этом не поможет.

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