"Поздравляю наших болельщиков с победой, она была важна на пути к цели, которую мы поставили перед собой с самого начала чемпионата. Мы готовились к непростой игре, учитывая, что все команды, которые борются за выживание в Премьер-лиге, выходят против нас с серьезным настроем, очень большим желанием, мотивацией, как на последний бой. Мы все это прекрасно понимали, поэтому прежде всего настраивали ребят на то, чтобы они ни в коем случае не уступили в важных, фундаментальных компонентах.

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Во-вторых, с первых минут мы нагнетали ситуацию, делали все возможное и давали понять нашему сопернику, для чего мы сюда приехали: применяли скорость, меняли направление развития атак, чтобы усталость быстрее сказалась, и они немного потеряли концентрацию. В принципе, план на игру сработал, замена Попова не была вынужденной, просто мы дали возможность Максу Дячуку выйти на поле. У Дениса иногда бывают определенные проблемы, но в этот раз мы просто дали ему отдохнуть, чтобы Дячук получил игровую практику.

Почему не заменили Ваната? Безусловно, каждый футболист должен отвечать за качество своей игры. Когда мы говорим о тактических наработках, о стратегии – это наша, тренерская ответственность. А игроки должны выполнять на футбольном поле определенный объем своей работы, в частности, вступая в игру со скамейки запасных, делать все возможное, чтобы улучшить игру команды. А те, кто уже находится на поле, должны как можно качественнее выполнять свои обязанности.

Я доволен действиями Ваната, возможно, только хотелось бы видеть лучшую реализацию, ведь у него были неплохие возможности, так же как и у Назара Волошина. Видимо, большое желание забить мешало – это футбол, такое бывает. Но главное, что у нас были хорошие моменты и возможности забить еще больше мячей", – приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

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