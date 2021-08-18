Сегодня ночью Александра Петракова назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Специалист оперативно приступил к работе.

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В частности, Петраков посетил матч Ингулец – Динамо, который состоялся в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Именно в ложе арены его и заметили камеры телетранслятора. Заметим, что в заявке сборной Украины оказалось 10 футболистов Динамо.

Добавим, что первый матч сборная Украины под руководством нового тренера проведет уже в начале сентября. В первый день осени "сине-желтые" проведут очередной матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана, а уже 4 сентября на киевском НСК Олимпийский подопечные Александра Петракова примут действующих чемпионов мира – сборную Франции.

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