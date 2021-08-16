Отчетный поединок прйдет не в базовые даты 4-го тура, а посреди недели – 18 августа. Ранее стало известно, что клубы договорились провести встречу в Киеве, а не в Кропивницкому.

"Если за каждый мат и эмоции давать красные, то будут удалять по 4-5 человек": Пихаленок возмущен суровостью Монзуль

Главным арбитром матча Ингулец – Динамо назначили Екатерину Монзуль, сообщает официальный сайт УАФ. Также на поединке будет работать VAR, за который будет отвечать Сергей Бойко.

Напомним, Екатерина Монзуль уже судила один матч 4-го тура. Арбитриня показала красные карточки двум игрокам СК Днепр-1 во время поединка против Десны (1:2). За VAR в той встрече отвечал Евгений Арановский.

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