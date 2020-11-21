"Все-таки, надо понимать, с какой командой мы играли. Динамо – участник группового этапа Лиги чемпионов, за три дня им играть с Барселоной. Но я своим ребятам поблагодарил, они нашли в себе силы и ресурсы, ведь мы подходили к игре с большим количеством травмированных игроков. Динамо также озвучивало, что многие футболисты вылетели, но у них получился вполне боевой состав, все игроки стартовой обоймы.

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Игра получилась довольно динамичной, сложной, но победил, наверное, сильнейший. Динамовцы реализовали свои моменты, а мы – нет. Не знаю, что там было в моменте с отмененным голом – нарушение или вне игры, но если VAR отменил, значит, что-то было там.

На сегодня мы в прошлом году играли в финале Кубка Украины против Шахтера, а сейчас выступаем в Премьер-лиге с Динамо. Постепенно делаем шаги вперед, и надеюсь, что у нас будет получаться все лучше и лучше. Игрой – да. Конечно, были ошибки, но они будут всегда. По игре ошибки были как у нас, так и в Динамо, просто соперник смог наказать за них забитыми мячами, а мы – нет.

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Ошибки были из-за усталости или волнения? Здесь комплексно. Конечно же, сказались и поле, и уровень соперника, и отсутствие опыта подобных игр, когда требуется концентрация в решающие моменты, где нужно сыграть проще и надежнее в интересах обороны.

Переживем этот момент, у нас еще осталось три игры до зимней паузы, будем готовиться. Надеюсь, к следующей игре наш лазарет будет постепенно пустеть, и подойдем к следующему поединку в более боевом составе", – цитирует Лавриненко официальный сайт Динамо.

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