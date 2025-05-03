Динамо разбило Ингулец в матче 27-го тура УПЛ, который состоялся 3 мая 2025 года. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Динамо повело в счете лишь на 38-й минуте – Дихтярук срезал мяч в собственные ворота после навеса Буяльского со штрафного. Через 2 минуты Шапаренко точным ударом в ближний угол завершил классную комбинацию с участием Кабаева, Ваната и Буяльского.

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Второй тайм прошел по схожему сценарию. Михайленко на 55-й минуте мощным ударом в верхний угол сделал преимущество разгромным, а еще через 2 минуты Ванат поставил точку во встрече. Владислав мог забить и пятый мяч этой встречи, однако немного не достал до мяча после паса Волошина.