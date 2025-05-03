Динамо на выезде разбило Ингулец в матче 27-го тура, который состоялся 3 мая 2025 года. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Динамо встретилось с одним из главных претендентов на вылет из УПЛ – Ингульцом. Ожидаемо киевляне атаковали ворота соперника, тогда как подопечные Кобина всеми силами пытались не дать этого сделать. Сдерживать давление Динамо удавалось до 38-й минуты – Буяльский навесил со штрафного, Ванат подрезал мяч головой, а уже Дихтярук направил снаряд в собственные ворота – 0:1!

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Спустя 2 минуты "бело-синие" закрепили успех. Классная комбинация левым флангом с участием Ваната, Кабаева и Буяльского, последний пяткой оставил Шапаренко, который в касание пробил в ближний угол – 0:2. На этом Динамо "выключилось", поэтому при таком счете команды ушли на перерыв.

Второй тайм проходил по похожему сценарию: Динамо контролирует мяч, Ингулец отбивается. На 55-й минуте Михайленко сделал счет разгромным: Тымчик заметил свободного опорника перед штрафной и отдал на него, а Николай мощным ударом в касание пробил в дальний верхний угол – вратарь не имел шансов. И снова уже через 2 минуты Динамо забило снова. После вбрасывания аута Буяльский протащил мяч вперед, отдал на Шапаренко, а тот в зону правого края штрафной, откуда Ванат мощным ударом прошил Жилкина – 0:4!

Владислав мгновенно мог оформить дубль, но немного не дотянулся до мяча после передачи Волошина. Ингулец наконец вспомнил об атаке, но все закончилось ударом Пушкарева в руки Нещерету. Момент создал Фарасеенко, но пробил мимо дальней штанги. Динамо ответило двойным моментом Ваната и Буяльского (дважды парировал Жилкин) и падением в штрафной Брагара. В итоге, Динамо легко довело игру до победы, официально не оставив шансов Шахтеру на золотые награды.

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