Киевляне оформили красивый камбэк с Шахтером, заслуженно отыгравшись с 0:2 за тайм. Правда, первый тайм команда провалила, но то такое. Все признали, что Динамо продемонстрировало чемпионский футбол – вот только самого чемпионства в Классическом добыть не удалось. Неизбежное событие пришлось отложить на неделю, до матча с Ингульцом.

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В случае победы "бело-синие" отцеплять Шахтер от борьбы за золотые медали, после чего можно будет начать спокойную подготовку к финалу Кубка. Шансы на осечку в такой ситуации откровенно мизерные – просто невозможно поверить, что подопечные Александра Шовковского подарят очки Ингульцу.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 27-го туру УПЛ 2024/25 між Шахтарем і Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Василя Кобіна – 11,00. На тріумф підопічних Олександра Шовковського фахівці дають 1,30.

Впрочем, стоит не забывать недавний поединок с Оболонью. Динамо устроило разгром аутсайдеру, но в стартовые 15 минут разгром могли оформить "пивовары". Да и весь первый тайм вряд ли можно было занести в актив гранда – там было всего два острых эпизода (дальний удар Ярмоленко и стандарт с его дальним ударом). Ну а в последней 20-минутке соперник снова создал кучу моментов.

И в таком русле проходил почти весь сезон. Динамовцы включали полную мощность только на 45-60 минут, а иногда и всего на полчаса. Провал первого тайма с Шахтером стал лишь продолжением тенденции. Если и с Оболонью возникали проблемы, то почему Ингулец не способен испортить праздник?

Подопечные Василия Кобина в 9,5 матчах после Нового года пропустили всего шесть голов. "Казаки" отобрали очки у Вереса, ЛНЗ и Зари (в 45-минутной доигровке), победили Кривбасс и были близки к ничьим с Полесьем и Рухом (а может и с Карпатами). Паламарчук установил рекорд по отбитым пенальти и в целом кажется лучшим шот-стоппером УПЛ – чем не стартовое условие для сенсации с Динамо?

Конечно, стоит не забывать о пребывании Ингульца в зоне вылета. Очевидно, что мотивированные киевляне должны победить петровцев – просто если таки произойдет осечка, то это не будет чем-то неожиданным. Футбол "бело-синих" поставлен таким образом, что шансы будет иметь каждый соперник. Хотя в итоге все равно побеждает Динамо.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Динамо

Ингулец: Паламарчук – Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич – Лосенко – Могильный, Волохатый, Пятов, Пушкарев – Сад

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Михайленко – Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо

Недооценивать Ингулец нельзя. Какие-то проблемы команда создать может – не станет неожиданностью, если после 60-й минуты на табло будут 0:0. В конце концов, можно вспомнить кубковый полуфинал, в который до 58-й минуты Буковина побеждала Динамо. Кстати, сегодня тоже можно ожидать ротацию в составе киевлян.

Тем не менее, трудно поверить в отсутствие триумфа "бело-синих". У Александр Шовковского слишком мощный состав и слишком высокий класс исполнителей, а ответственность просто требует набора трех очков. Если динамовцы не разобьют Ингулец в первом тайме, то дожмут после перерыва.