Известный журналист Игорь Цыганык высказался о противостояние между Динамо и Ингульцом в рамках 10 тура УПЛ.

"У Динамо сложная кадровая ситуация. В лазарете травмированые, на изоляции – инфицированные коронавирусом. В общем 15 футболистов не сможет использовать Мирча Луческу в ближайшее время.

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Конечно, будет сложно. Впрочем, класс Динамо должен сыграть свою роль. Ингулец – хорошая команда, однако заметно, что ей трудно создавать моменты в Премьер-лиге. Не берусь предсказать стартовый состав киевлян в субботу. Все будет решаться перед игрой, учитывая, кто будет в обойме. Предполагаю, что Гармаш и Шепелев сыграют в основе. Кто будет жив, то и выйдет на поле", – цитирует Цыганыка РБ.

Заметим, матч между Ингульцом и Динамо состоится уже сегодня, 21 ноября. Начало в 14:00.

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