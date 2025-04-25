В рамках 26-го тура УПЛ 2024/25 Ингулец сыграет с Александрией, а Заря – с Левым Берегом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ингулец – Александрия

Петровцы продолжают отчаянную борьбу за выживание в УПЛ. Команда держится на дне таблицы, но отстает от зоны плей-офф всего на четыре зачетных балла – и это без учета доигровки в запасе. Там, кстати, Ингулец побеждал Зарю после первого тайма. Впереди остаются Черноморец (+1 очко) и Ворскла (+4).

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У одесситов максимально тяжелый календарь, а полтавчане находятся в тотальном кризисе и вообще рискуют обанкротиться (а еще у них личная встреча с Ингульцом впереди). При таком раскладе шансы "казаков" на выживание выглядят реалистичными – надо только набрать как можно больше очков. Вот только в мае придется встретиться с Шахтером и Динамо, поэтому места для маневра очень мало.

Кроме поединков против Зари и грандов, подопечные Василия Кобина будут иметь два матча с прямыми конкурентами. Там победа нужна любой ценой, но и сейчас расслабляться нельзя – Ингульцу надо какие-то "экстра-баллы". Впрочем, Александрии они нужны не меньше. Команда Руслана Ротаня сохраняет 4-очковый гандикап от третьего места, однако Шахтер за четыре последующих тура способен их отыграть.

Либо же "горняки" провалят Класичне и отстанут на 6-7 пунктов. Вариант вполне вероятен, но без победы над Ингульцом ничего не будет. До сих пор все было хорошо – в 2025 году "горожане" выиграли шесть матчей УПЛ из восьми, уступив только Шахтеру и расписав ничью с Рухом (хотя Александрия играла лучше). Существовали определенные опасения после травм Безерры и Филиппова, однако переехать Ворсклу (3:1) удалось и без них.

Александр может вернуться в состав уже в сегодняшней встрече, а вот бразилец вылетел до конца сезона. Неделю назад голеностоп подвернул Шепелев, однако на фото с тренировок Владимир работал в общей группе. Кроме того, после дисквалификации вернулся ведущий центрбек Кампуш.

Кадровая ситуация

Травмированные: Филиппов (под вопросом), Шепелев (под вопросом), Безерра, Шулянский – все из Александрии

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Александрия

Ингулец: Паламарчук – Свистун, Малыш, Жовтенко, Катрич – Лосенко – Могильный, Волохатый, Пятов, Пушкарев – Сад

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Козак, Мишнев, Шепелев, Цара – Ковалец

Прогноз "Футбол 24" – победа Александрии

Определенная вероятность осечки Александрии существует. Команда просто лучше организована и имеет грамотно собранный состав, чем и обеспечивает преимущество над большинством соперников – впрочем, у "горожан" случаются спады по ходу игры. Да и вообще перед матчами нет ощущения, что подопечные Руслана Ротаня обязательно победят.

Именно на этот факт должен надеяться Ингулец. Петровцы неделю назад сдержали ЛНЗ с мощным составом, а в конце марте зацепились за ничью с Вересом. Тем не менее, последняя победа случилась аж четыре тура назад – Александрия же, при всех нюансах, выигрывает и выигрывает, а сегодня ей нужна победа любой ценой. Именно поэтому мы поставим на триумф "желто-черных".

Заря – Левый Берег

Заря после очень симпатичного начала года неожиданно понеслась в пропасть. Луганчане потерпели три поражения в четырех турах, дважды получив разгром. Трижды команда оставалась в меньшинстве – причем довольно рано, на 38-й и 57-й минутах. На этом отрезке победить удалось только Ворсклу, однако после сильного первого тайма "черно-белые" провалили второй. Оказавшись в большинстве, они пропустили гол и играли вничью до 94-й минуты.

Список обидчиков не такой уж и страшный для команды уровня Зари. Подопечных Младена Бартуловича били Кривбасс (с ощутимыми кадровыми проблемами), Колос (это был первый полноценный матч Костышина) и Верес (короткая скамейка запасных). По информации Михаила Спиваковского, кресло под главным тренером начало шататься.

Вероятно, клуб надеялся зацепиться за еврокубки – ради этого даже Антюха вернули. Сейчас же зацепиться за них можно чисто теоретически. Оправданием для Младена Бартуловича могут стать кадровые проблемы – в Кривом Роге не смогли сыграть Башич (ведущий ЦЗ) и Будковский, а на Верес выпали оба центрбека (Джордан и Башич). Сегодня Башич тоже дисквалифицирован.

Но даже в оптимальном составе Заря отмечалась "стеклянной" обороной – особенно при кроссах. Этот факт дает большую надежду прагматичному Левому Берегу, которому критически важно набирать очки. Подопечные Виталия Первака после 4-матчевой безвыигрышной серии вернулись в зону плей-офф, однако до выхода из нее не хватает одного зачетного балла.

"Черная полоса" в течение последнего месяца не должна вводить в заблуждение. Киевлянам пришлось встретиться с Александрией, Динамо, Колосом и Полесьем – но в первых трех встречах случились поражения при очень достойном футболе, а с житомирянами удалось расписать ничью. Такая мощь заставляет верить в выживание "аистов", однако в случае поражения от Зари шансы могут ухудшиться. Ворскла держится всего в двух очках позади.

Кадровая ситуация

Травмированы: Приходько (Левый Берег; под вопросом)

Дисквалифицированные: Башич (Заря)

Ориентировочные составы на матч Заря – Левый Берег

Заря: Сапутин – Тронтель, Дрышлюк, Джордан, Жуниньо – Попара – Антюх, Мичин, Яцык, Горбач – Будковский

Левый Берег: Механов – Астахов, Якимов, Семенов, Шаповал – Банада, Косовский – Шастал, Синица, М. Когут – Сухоручко

Прогноз "Футбол 24" – Левый Берег забьет и не проиграет

Заря находится в очень уязвимой позиции, оставшись без ведущего центрбека. Подопечные Младена Бартуловича пропустили девять голов в четырех предыдущих турах – почему-то кажется, что сегодня они пропустят и десятый. Но хватит ли сил Левому Берегу для победы?

Вот тут уже прогноз сделать трудно. Вероятно, все решит рандом. А вот за ничью "аисты" точно способны зацепиться.

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