Новый розыгрыш чемпионата продолжает поражать фанатов неожиданными поворотами. То официального транслятора не пускают на стадионы, то неофициальному банят ютуб-трансляции, то матч длится четыре с половиной часа. Теперь вот Ингулец стартует в сезоне сразу с седьмого тура. Впрочем, последняя практика нормальна даже для топ-лиг – просто этот факт забавно ложится в ряд разнообразных факапов УПЛ на протяжении недели.

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Об Ингульце во время военной паузы мало что слышали. Инфопространство зажигал Александр Поворознюк, которого в определённый момент стало слишком много, а вот клуб вёл себя тихо. Команда потеряла всего трёх важных игроков – Опанасенко, Пелегенько, Гопея и Шишку. Кроме того, профессиональную карьеру завершили Лупашко и Шуст. Правда, зимой, ещё до полномасштабного вторжения орков, из Петрового уехали Шарай, Илья Коваленко и голкипер Гальчук.

Усиление смотрится очень слабо. Из известных исполнителей можно отметить только приход Одарюка из Александрии и Дмитрия Нагиева – пять лет назад он хорошо проявил себя в Днепре. Также можно отметить приход центрбека Ченбая из Металлиста 1925 и голкипера Паламарчука.

На сборах подопечные Сергея Лавриненко не раскрывали секреты тактики, но результаты спаррингов выглядят весьма перспективно. Ингулец дважды переиграл Кремень (4:1, 2:1), разгромил Колос (4:0) и СК Полтаву (5:2), расписал ничью с ЛНЗ и Кривбассом (по 1:1). Кроме того, петровцы устроили перестрелку с Александрией – 3:3. Конечно, на результаты товарняков опираться не имеет смысла, но есть то, что имеем.

Президент Александрии, в свою очередь, объявил своим футболистам амбициозную задачу на сезон. Команда должна бороться за медали – конечно же, речь идёт о бронзе, хотя с учётом падения уровня нашего чемпионата можно было бы задуматься и о чём-то серьёзном. К сожалению для "желто-зелёных", они понесли весомые кадровые потери – Стецьков, Устименко, Одарюк, Калюжный, Дубра, Спинелли и Ковалец покинули клуб.

Усиление пока не впечатляет. Из известных исполнителей Александрия подписала только Цурикова, Дениса Костышина и Скорко. Кроме того, пришли Викентий Волошин, Шулянский, Кобзар, Ермаков и Мартынюк. Правда, коллектив сохранил Бабогла, Мирошниченко, Калитвинцева, Авагимяна, Кожушка, Дришлюка и Рыбку (хотя последний пропустит 1-й тур из-за дисквалификации). В целом, состав неплохой, но год назад всё было гораздо ярче.

На сборах подопечные Юрия Гуры победили ЛНЗ (1:0), Ниву с Бузовой (2:0), Кремень (5:3), Колос (2:0), Металлург З (3:0), а проиграла Металлисту 1925 (1:2) и СК Полтаве (1:2). С Кривбассом была ничья (1:1), как и ещё в одном спарринге против Колоса (1:1), а с Ингульцем устроили 3:3. Команда забивает много, но и пропускает регулярно. Посмотрим, что будет в официальных матчах.

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Александрия

Ингулец: Билык – Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков – Демченко, Рыбалка – Калитвинцев, Авагимян, Третьяков – Кобзарь

Александрия: Кучер – Сидоренко, Ковалев, Ченбай, Саков – Клименко, Кучеренко – А. Близниченко, Запорожец, Одарюк – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Обе команды на сборах много забивали и регулярно пропускали. Обе не очень сильно усилились после кадровых потерь, а в спарринге Ингулец и Александрия устроили перестрелку. Поставим на ещё одну – не такую ​​яркую, но голов должно быть больше трёх.

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