Ингулец – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча
17:54 - Читати українською
Ингулец минимально обыграл Александрию, продолжив победную серию. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов матча Ингулец – Александрия на "Футбол 24".
завершено
Первая половина прошла фактически без моментов, только под конец активизировался Ингулец и сумел выйти вперед. Ковалёв навесил на дальнюю штангу, а Ситчинава головой замкнул в угол ворот. Второй тайм прошел только с полумоментами, поэтому Ингулец удержал удачный результат.
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Таким образом, Александрия с 26 пунктами осталась седьмой, а Ингулец с 19 очками обогнал Мариуполь и поднялся на 9 место.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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