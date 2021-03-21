Первая половина прошла фактически без моментов, только под конец активизировался Ингулец и сумел выйти вперед. Ковалёв навесил на дальнюю штангу, а Ситчинава головой замкнул в угол ворот. Второй тайм прошел только с полумоментами, поэтому Ингулец удержал удачный результат.

Ингулец минимально переиграл Александрию в дерби – петровцы одержали вторую подряд победу в УПЛ

Таким образом, Александрия с 26 пунктами осталась седьмой, а Ингулец с 19 очками обогнал Мариуполь и поднялся на 9 место.