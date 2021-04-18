В рамках 22-го тура УПЛ Ингулец встретится с Рухом, Мариуполь сыграет с Олимпиком, а Колос примет СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ингулец – Рух

Рух после сенсационных побед Львова и Миная опустился на последнюю строчку в турнирной таблице, однако всего одной победы достаточно для того, чтобы сравниться с Ингульцом – десятой командой чемпионата. Фактически, сейчас на вылет претендуют сразу пять коллективов, дистанция между которыми составляет всего три зачетных балла, поэтому любая осечка может стать роковой. Для петровцев это особенно критично, ведь в следующих четырех турах придется встретиться с обоими грандами, а также с Олимпиком и Львовом, которые будут бороться с отчаянием обреченных.

Ингулец начал поиски менеджера по объявлению – петровцы стали на сюрреалистический путь клуба Первой лиги

Стать аутсайдером в такой ситуации очень просто, поэтому Ингульцу необходимо цепляться за очки. Благо, во втором круге подопечные Сергея Лавриненко выглядят крепко – команда расписала ничью с Ворсклой и Колосом, победила Минай и Александрию и устроила проигрышную перестрелку с Мариуполем (3:4). Петровцы реально провалились только в матчах против самых мощных коллективов – Заря, Десна и СК Днепр-1 разобрали новичка УПЛ "всухую". Рух же не является представителем этой когорты, поэтому Ингулец должен ставить максимальные задачи на сегодняшнюю встречу.

Правда, львовяне во втором круге уже не являются такими же удобными соперниками, как осенью. Во втором круге подопечные Ивана Федика отобрали очки у Ворсклы и одержали победы над Колосом и Минаем – да, при этом команда проиграла четыре встречи с суммарным счетом 0:11, однако обидчиками оказались представители топ-4. Теперь у Руха календарь будет проще – и этим необходимо пользоваться. Пока коллектив не подводит президента, ведь в недавнем матче с Минаем "желто-черные" продемонстрировали довольно симпатичный, как для своего уровня, футбол.

"Гол получился роскошным": хавбек Руха в восторге от своего забитого мяча в ворота Миная

Кадровая ситуация

Травмированные: Лупашко, Ковалёв – Сигурдссон

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Рух

Ингулец: Малыш – Балан, Семенко, Салем, Квасный – Кучеренко, Шишка – Запорожец, Бартулович, Коваленко – Ситчинава

Рух: Бандура – Гагун, Белый, Зец, Мысик – Мартынюк, Федорчук – Бойчук, Кухарук, Климчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Прогнозы на матчи УПЛ – дело неблагодарное. Кто бы мог подумать, что Минай, который выглядел "трупом" в последних турах, разорвет Десну? В нашем чемпионате команды чрезвычайно равны. На один матч даже абсолютно мертвый коллектив может собраться, прибив любого соперника. Именно поэтому конкретный результат в поединке между Ингульцом и Рухом назвать трудно.

Лидер Ингульца может продолжить карьеру в Венгрии или России

В личной встрече первого круга дебютанты УПЛ расписали боевую ничью. Сейчас они на ходу – петровцы и львовяне бьют равных себе и цепляются за очки в поединках с проблемными середняками. При этом обоим сегодня необходима исключительно победа. В таких условиях вполне вероятным может стать повторение результата первой встречи в элите.

Мариуполь – Олимпик

Мариуполь тоже претендует на вылет. Конечно, поверить в это трудно, но за пять туров до конца сезона отрыв азовцев от последней позиции составляет всего пять очков – и сегодня он может сократиться. Чтобы этого не допустить, необходимо побеждать Олимпик, однако подопечные Остапа Маркевича к убедительным победам во втором круге не привыкли. Их безвыигрышная серия началась в кубковой встрече с Вересом в декабре и продолжалась девять матчей, а долгожданная победа над Ингульцом в позапрошлом туре назад была одержана при трех пропущенных голах. После этого Мариуполь подвергся разгрому от Шахтера, но то такое.

Палкин проводил собеседование с Остапом Маркевичем в Мариуполе, – журналист

Еще одной проблемой азовцев является очередной выезд (уже третий подряд), ведь на родном стадионе до сих пор ждут, пока прорастет трава. Впрочем, Олимпику тоже приходится побираться. После Гельзингейта команду прогнали со стадиона имени В.В. Лобановского, поэтому сегодняшний поединок против Мариуполя проведут в Харькове на ОСК Металлист.

Дончане оказались в чрезвычайно сложной ситуации, что и неудивительно при восьми поражениях и всего трех голах во втором круге УПЛ. Вследствие такого крутого пике подопечные Юрия Калитвинцева опустились на предпоследнюю позицию в турнирной таблице – от дна команду отделяет всего одно очко. Хуже всего, что в футбольном плане Олимпик выглядит очень слабо – в каждом матче можно найти какие-то положительные моменты (комбинации, передачи, скорость), но в итоге коллектив проигрывает, почти не тревожа чужих голкиперов. Во встречах с Александрией и Колосом "олимпийцы" сгорели, нанеся всего по два удара.

Яя Туре стремится тренировать Барселону после стажировки в Олимпике

Кадровая ситуация

Травмированные: Цымбалюк – Сикан

Дисквалифицированы: Бенито, Экра (Олимпик)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Олимпик

Мариуполь: Кудрик – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк – Мышнёв, Танковский – Топалов, Бондаренко, Очеретько – Кулаков

Олимпик: Бетим – Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко – Бабенко – Политыло – Альваренга, Бабенко, Завийский, Тейшейра – Каргбо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Опять же, трудно делать какие-то прогнозы. Олимпик эпизодически демонстрирует неплохой футбол, и молодой команде Остапа Маркевича будет очень непросто – впрочем, дончане в своем хорошем футболе проигрывают восемь матчей подряд, почти не забивая. Подобное просто невозможно игнорировать. Да и Мариуполь, несмотря на неудачи в предыдущих встречах, выглядел симпатично. Чего только стоит перестрелка с Ингульцом (4:3).

Олимпик установил антирекорд клуба – черная полоса продолжается более 700 минут

Фаворитом встречи выступают именно азовцы. Картина предыдущих матчей во втором круге об этом просто кричит. Впрочем, в таких встречах может быть зафиксирован любой результат.

Колос – СК Днепр-1

Один из самых интересных матчей дня. В первую очередь, из-за принципиальности противостояния: в составе ковалёвцев есть несколько воспитанников старого Днепра, а в последнем поединке между Колосом и СК произошел скандал – днепровская пресс-служба сравнила соперника с трактористами, а Селезнев в ответ забил гол на выезде, напевал заряды местных ультрас и ругался с Игорем Йовичевичем.Та и на поле было жарко. В прошлом же сезоне "земледельцы" устроили "спортклубовцам" два подряд разгрома, забив четыре гола и при этом выбив "желто-черных" из плей-офф за еврокубки.

"Был Жека Селезнев – это мастер": Костышин отметил преимущество скандального ветерана над своим сыном

Сегодня СК Днепр-1 может отомстить Колосу. Для этого необязательно забивать четыре мяча – достаточно просто отобрать у ковалёвцев очки. Они подопечным Руслана Костышина ой как нужны, ведь после вчерашнего фиаско Десны появился шанс сравниться с северянами – сейчас они идут пятыми, в зоне еврокубков. "Хлеборобам" не хватает всего трех зачетных баллов, поэтому поражение в матче с днепровцами недопустимо еще и по турнирным причинам.

Крутости этому поединку добавляет и форма команд. Ковалёвцы выиграли половину из восьми матчей второго круга УПЛ, прибив на своем пути Зарю, а также отобрали очки у Шахтера – впрочем, были и ничьи с Ингульцом и Минаем, а также не очень логичное поражение от Руха. Сейчас подопечные Руслана Костышина могут похвастаться 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой коллектив пропустил всего два гола.

Довбик попал на радары ряда европейских клубов – форвардом сборной Украины интересуется Бешикташ

СК Днепр-1 же после возобновления сезона впервые проиграл только неделю назад в матче против Динамо. К тому же команда получила пять побед, уверенно переиграв Десну, Ворсклу на их поле – причем по уровню футбола "желто-черные" выглядели главным открытием чемпионата. Словом, сегодня нас ожидает очень интересная встреча.

Кадровая ситуация

Травмированные: Задоя, Морозко – Пихалёнок

Дисквалифицированы: Максименко – Ди Франко, Довбик

Ориентировочные составы на матч Колос – СК Днепр-1

Колос: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец – Богданов, Задоя – Антюх, Ореховский, Чурко – Лысенко

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак – Когут, Игнатенко – Назаренко, Булеца, Чуже – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Оба коллектива примерно равны друг другу. Вообще, СК Днепр-1 весной выглядит стабильнее, однако сейчас Йовичевич потерял ведущего центрхава и основного нападающего – а ковалёвцы при этом играют в родных стенах, почти не пропуская голов. Букмекеры также на стороне подопечных Руслана Костышина, хотя коэффициенты на их победу очень высоки.

В таком поединке возможны любые расклады, но более вероятной кажется победа хозяев. У них лучше кадровая ситуация и большая потребность в очках – а мотивированный Колос является грозным коллективом. К тому же, ковалёвцам чрезвычайно везет с арбитражем. В конце концов, и победное шествие СК Днепр-1 может притормозить – слишком уж мощный был весенний рывок. Именно поэтому можно рискнуть, поставив на победу команды Руслана Костышина.

"Шеву знають навіть у Сомалі": страшні очі маніяка Онопрієнка, зустріч із Ескобаром – чи обдарував Блохін наркобарона?