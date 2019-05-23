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"Информация об исчезновении Львова вызывает смех", – голкипер "львов" Сарнавский ответил на слухи о ликвидации клуба

23 мая 16:18 82 Читати українською
"Информация об исчезновении Львова вызывает смех", – голкипер "львов" Сарнавский ответил на слухи о ликвидации клуба
Богдан Сарнавский / соцсети

Вратарь Львова Богдан Сарнавский прокомментировал информацию о возможном закрытии проекта и ликвидации клуба.

"Рад, что не пропустили против Зари, что сохранил ворота на замке. Для вратаря это всегда важно. Пытаюсь делать свою работу на отлично. Да, сегодня не удалось выиграть. Но мы не опускаем голову, есть еще две игры, в которых будем драться до конца.

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Динамо и Шахтер? С такими командами всегда приятно играть, показывать себя и выкладываться на максимум на футбольном поле.

Информация о том, что клуб может исчезнуть? Это все слухи. Кроме улыбки и смеха эта информация ничего больше не вызывает", – цитирует Сарнавского официальный сайт Львова.

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