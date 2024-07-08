Араухо может пропустить последующие два месяца, если подтвердится травма бицепса бедра на левой ноге. Как информирует AS, информация, поступающая в Барселону о травме игрока, вызывает большую тревогу. Согласно слухам, игрок разорвал бицепс бедра.

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Если эта информация подтвердится, центральный защитник не будет доступен практически до сентября. В то же время сообщается, что делать точный прогноз пока что слишком рано. Прошлым летом Араухо получил похожую травму, и тогда время его восстановления заняло не более пяти недель.

Тем не менее, в данном случае все указывает на то, что травма Рональда гораздо серьезнее. Барселона уже связалась с игроком, и он дал понять клубу, что испытывает очень плохие ощущения.

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