Информация о намерении экс-чиновника приобрести Динамо не нашла подтверждения, – депутат
Слухи о якобы потенциальном приобретении Динамо новыми владельцами развеял сам же их источник.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сначала ошарашил информацией, в правдивость которой сам до конца не верил.
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"Пишут, что Кирилл Тимошенко собирается приобрести Динамо Киев. Проверю. Но выглядит как бред какой-то", – написал Гончаренко в Telegram.
Кирилл Тимошенко – бывший заместитель руководителя Офиса Президента Украины, а также координатор правительственной программы "Велике будівництво".
"До меня дошли такие слухи и я написал пост, но заметил, что эта информация выглядит максимально странной и я ее проверю. В итоге я не нашел подтверждения", – прокомментировал Гончаренко в разговоре со Спорт-Экспрессом.
Напомним, семья Суркисов руководит Динамо с 1993 года. В нынешнем сезоне "бело-синие" не пробились в групповой этап еврокубков, что стало одним из крупнейших провалов во времена независимой Украины.
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