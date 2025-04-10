"Опубликованная в СМИ информация о коррупции в институте национальных сборных не соответствует действительности. Никакого давления или предвзятости в подборе игроков со стороны тренеров нет и быть не может. Каждый работает в рамках четко определенной вертикали своих полномочий и в интересах развития национальных сборных Украины.

Карпаты уволили Езерского из-за подстрекательства игрока к сотрудничеству с Шаблием и трансферу за границу, – журналист

Что касается отбора игроков, наш скаутский процесс базируется на высочайшем уровне профессионализма. Решения никогда не основываются на одном источнике информации – мы составляем многочисленные детальные отчеты, чтобы гарантировать определение и отбор потенциально лучших игроков для национальной сборной", – приводит слова Мельгосы ТаТоТаке.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Езерский рекомендовал Дмитрию Михайленко не брать форварда Байера Артема Степанова в сборную U-19. Также появилась информация, что Езерский предлагал игроку команды Украины U-20 Артуру Шаху сменить своего агента.

Украина отдала Польше триумф в перестрелке – Бражко и еще один футболист сборной привезли 3 гола, дубля Вьюнника мало