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Информация о четвертом положительном тесте Дибалы на коронавирус оказалась фейком – невеста форварда рассказала правду

16:38 66 Читати українською
Информация о четвертом положительном тесте Дибалы на коронавирус оказалась фейком – невеста форварда рассказала правду
Пауло Дибала и Ориана Сабатини / Getty images

Поклонникам таланта нападающего Ювентуса Пауло Дибалы, инфицированного коронавирусом, рано паниковать.

Впервые 26-летний форвард сдал положительный тест 21 марта. Позже он объявил о выздоровлении, но впоследствии у Дибалы нова диагностировали болезнь. Также болела и девушка нападающего Ювентуса.

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Накануне в СМИ появилась информация, что звездный аргентинец сдал уже четвертый тест на коронавирус, и он оказался положительным. Однако невеста Дибалы Ориана Сабатини заверила, что информация не соответствует действительности.

"Пауло остается позитивным, мы должны подождать. Ему только предстоит сделать последние тесты, и тогда мы увидим результаты. Распространенная информация точно не от нас. Мой последний тест был отрицательным. Однако, пока мы не уверены, мы не будем ничего комментировать. Мы такие же, как и все другие люди", – цитирует Сабатини Goal с псиланням на Canal 9.

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Теги
коронавирус Италия Девушки футболистов Пауло Дибала Пауло Дибала
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