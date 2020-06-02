Инфицированные в Карпатах не имеют симптомов, – Назарина

Полузащитник Карпат Егор Назарина прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубе.

"К сожалению, у нас такая же информация – 26 человек. Это все, что нам сообщил клуб. Да, у меня отрицательный тест.

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Непростая ситуация как для нас, так и для всего украинского футбола. Неприятно, что такое произошло в одной из украинских команд. Но уже ничего не сделаешь. Ребят, которые заразились, мы поддерживаем. Всегда на связи. Клуб поддерживает.

Жаль, что готовились. Были максимально настроены доиграть чемпионат, добиться поставленной цели. Что случилось – то случилось. Надеемся, после клубного карантина нам удастся доиграть чемпионат. В глобальном плане симптомов нет ни у кого. Все нормально. Ребята отлично чувствуют себя, но вирус есть. Ничего с этим не поделаешь.

Нам объявили, что идем на двухнедельный карантин. Никаких тренировок не будет. Думаю, здоровые ребята будут поддерживать себя в форме, потому что две недели – приличный отрезок времени", – поделился Назарина в комментарии Залишайся с футболом.

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