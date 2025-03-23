Экс-звезда сборной Франции и Баварии Франк Рибери вспомнил самый страшный эпизод из жизни, который поставил точку в его карьере.

"Мое колено болело все сильнее и сильнее. Я больше не тренировался между матчами, а восстанавливался, чтобы сохранить себя. Я брал два выходных дня, потом три или четыре. Потерял игровой ритм, чтобы спасти себя.

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Потом во время обследования выяснилось, что у меня больше нет хрящей. Операция в Австрии прошла успешно, мне установили пластину.

Почти через пять месяцев, у меня была серьезная инфекция. В течение двух месяцев я принимал таблетки. Пластину сняли. Инфекция разъедала меня изнутри. Было так плохо, что у меня появились дырки в ноге. У меня был золотистый стафилококк.

Я пролежал в отделении неотложной помощи в австрийской больнице двенадцать дней. Я был по-настоящему напуган. Мне могли отрезать ногу. Хирург был великолепен", – рассказал Рибери в интервью Lequipe.

Напомним, Франк выступал за Булонь, Брест, Метц, Галатасарай, Марсель, Баварию, Фиорентину и Салернитану. Все 12 своих титулов выиграл с мюнхенцами – среди них победа в ЛЧ 2012/13.

За сборную Франции Франк дебютировал в 2006 году и стал финалистом чемпионата мира. Всего в футболке национальной команды Рибери сыграл 81 матч, забив 16 голов.

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