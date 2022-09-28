"Как это возможно, что все в мире прекратили общение, соглашения и бизнес с Россией, но в то же время ФИФА сохраняет телевизионный контракт с оккупантами на трансляцию ЧМ-2022? Немыслимо, что это происходит. Возможно, ФИФА не понимает, что происходит в Украине. Возможно, Инфантино стоило бы приехать в Украину, чтобы увидеть все своими глазами и понять, какую помощь мы должны получить от ФИФА.

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Посмотрите, как лидеры Европейского Союза и премьер-министр Великобритании посетили президента Зеленского. Но такое чувство, что ФИФА нас полностью проигнорировала. Даже хуже – они уничтожили наш футбол своими решениями, которые они приняли. Хорошо, вы не хотите приезжать в Украину, не хотите существенно помогать, но не разрушайте хотя бы то, что у нас было раньше. Сядьте с нами и обсудите, чем вы можете помочь. Я бы хотел, чтобы Инфантино понял, приехал в Украину, встретился с президентом нашей страны, посетил все эти места, где происходили эти убийства.

Миллион долларов на гуманитарную помощь в марте – это жест ФИФА просто для того, чтобы поставить галочку. Чтобы они могли сказать: "Мы сделали что-то для Украины и можем двигаться дальше". Инфантино должен разработать некий план помощи Украине. Я не знаю, что еще предстоит сделать России, чтобы ФИФА отреагировала должным образом. Весь мир должен сказать ФИФА: "Давайте, ребята, давайте что-то менять", – цитирует Палкина The Athletic.

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