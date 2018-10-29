toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Инфантино представил проект реформы клубного чемпионата мира – в УЕФА возмущены таким вариантом

23 октября 20:47 257 Читати українською
Инфантино представил проект реформы клубного чемпионата мира – в УЕФА возмущены таким вариантом
Джанни Инфантино / фото: ФИФА

Руководитель ФИФА Джанни Инфантино планирует кардинально изменить модель проведения клубных турниров под эгидой организации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино представил план нового варианта клубного чемпионата мира. В нем должны принять участие лучшие европейские клубы, а сам турнир должен проводиться ежегодно, сообщает The Guardian.

Один из вариантов, который хочет предложить ФИФА, состоит в том, что турнир будет проходить ежегодно в более широком формате – в нем будут участвовать топ-клубы из Англии и других европейских чемпионатов

Президент ФИФА Инфантино предложил проводить мини-Кубок мира каждые 2 года

Также ФИФА готова продолжить обсуждать вариант с созданием нового клубного турнира, который проводился бы раз в четыре года вместо Кубка Конфедераций.

План обновленного турнира выглядит привлекательным. Однако главным противником нового клубного ЧМ станет УЕФА. Для организации, любой подобный турнир для клубов является прямой альтернативой Лиге чемпионов.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин критиковал идеи новых турниров, которые организуют люди, "ослепленные погоней за прибылью" и говорил, что "футбол не продается.

Хитрая революция Инфантино: 250 миллиардов на кону, бонус для Украины и покушение на Лигу чемпионов – чего ждать от новых турниров ФИФА

Официально презентация нового проекта клубного ЧМ должна состояться завтра, 24 октября, на встрече представителей ФИФА в Руанде.

Теги
Мир УЕФА ФИФА Джанни Инфантино Клубный чемпионат мира Кубок мира ФИФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
44
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук