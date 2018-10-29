Инфантино представил проект реформы клубного чемпионата мира – в УЕФА возмущены таким вариантом

Руководитель ФИФА Джанни Инфантино планирует кардинально изменить модель проведения клубных турниров под эгидой организации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино представил план нового варианта клубного чемпионата мира. В нем должны принять участие лучшие европейские клубы, а сам турнир должен проводиться ежегодно, сообщает The Guardian.

Один из вариантов, который хочет предложить ФИФА, состоит в том, что турнир будет проходить ежегодно в более широком формате – в нем будут участвовать топ-клубы из Англии и других европейских чемпионатов

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Также ФИФА готова продолжить обсуждать вариант с созданием нового клубного турнира, который проводился бы раз в четыре года вместо Кубка Конфедераций.

План обновленного турнира выглядит привлекательным. Однако главным противником нового клубного ЧМ станет УЕФА. Для организации, любой подобный турнир для клубов является прямой альтернативой Лиге чемпионов.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин критиковал идеи новых турниров, которые организуют люди, "ослепленные погоней за прибылью" и говорил, что "футбол не продается.

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Официально презентация нового проекта клубного ЧМ должна состояться завтра, 24 октября, на встрече представителей ФИФА в Руанде.