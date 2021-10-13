Чемпионат мира 2030 года может состояться на Святой Земле. Это предложил глава ФИФА, сообщает Премьер-министр Израиля Нафтали Бенета.

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"В ходе обсуждения Джанни Инфантино высказал идею о том, чтобы Израиль провел чемпионат мира по футболу в 2030 году вместе с другим странами региона, в частности с арабскими соседями", – написал Бенета в Twitter. Нынешний президент ФИФА стал первым главой руководящего органа мирового футбола, который посетил Израиль.

К слову, ЧМ-2030 состоится ровно через 100 лет от проведения первого в истории Мундиаля. Ранее совместные намерения провести турнир имели уже с десяток стран, но фаворитами пока считаются Испания/Португалия.

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