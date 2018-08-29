Инфантино "показал" Трампу красную карточку и вручил именную футболку

Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино.

На совместной встрече Джанни Инфантино вручил Трампу судейские карточки, объяснив, как они применяются, сообщает издание NBS.

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Затем Инфантино пошутил, что карты могут быть полезны американскому президенту для общения с журналистами.

В конце встречи в Белом доме президент ФИФА подарил Дональду Трампу футболку с его фамилией и номером 26 на спине.