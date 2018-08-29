toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Инфантино "показал" Трампу красную карточку и вручил именную футболку

12:53 21 Читати українською
Инфантино "показал" Трампу красную карточку и вручил именную футболку
Джанни Инфантино и Дональд Трамп / Фото АР

Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино.

На совместной встрече Джанни Инфантино вручил Трампу судейские карточки, объяснив, как они применяются, сообщает издание NBS.

Чеферин: Видеоповторы в Лиге чемпионов под вопросом, система меня не убедила

Затем Инфантино пошутил, что карты могут быть полезны американскому президенту для общения с журналистами.

В конце встречи в Белом доме президент ФИФА подарил Дональду Трампу футболку с его фамилией и номером 26 на спине.

Теги
футбольные курьёзы Джанни Инфантино Мир ФИФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
40
мин
ПАОК
22:00
Бенфика
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук