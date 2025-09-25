Главный футбольный функционер мира выступил на церемонии вручения награды "Глобальный гражданин", организованной Атлантическим советом в Нью-Йорке. Инфантино произнес речь перед Эммануэлем Макроном, Хавьером Милеем и другими мировыми лидерами.

"Я верю, что люди в основе своей добрые. Мы должны верить в себя. Мне больно, когда я вижу, как страдают дети, я плачу, когда вижу слезы матерей в Газе, Украине, Судане, Ливии или где-то еще. Конфликты есть в 80 странах. Мы все страдаем, когда видим, что происходит.

Нам нужно больше встреч и дискуссий между людьми. Как нам достичь мира? Если бы я знал, я бы сделал это давно. Но мы должны верить в это и работать ради этого. Давайте объединим больше людей вокруг этой цели. Футбол может служить мостом между народами, и каждый по-своему может помочь построить более справедливый и более объединенный мир. Надеюсь, чемпионат мира в 2026 году принесет больше мира и согласия", – приводит слова Инфантино Yahoo!Sports.

Правда, заявления главы ФИФА расходятся с его поступками. Ранее Инфантино очень тепло общался с российским диктатором Владимиром Путиным, "подарил" ему проведение ЧМ-2018, а в последние месяцы осторожно продвигает нарративы о возвращении государства-террориста в мировой футбол.

