"Мировой футбол объединяет людей, независимо от расы или религии. Мы объединяем всех вместе. На Евро 1992 золотое поколение Сербии не допустили из-за политики. У них, сборная Югославии, была команда, которая могла выиграть турнир. Вместо них выступила Дания, и мы знаем, чем это закончилось – Дания выиграла Евро.

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Конечно, поздравляем наших датских друзей, но я хочу сказать, что мы всегда стараемся использовать спорт, в частности футбол, чтобы объединить людей, чтобы объединить страны. Особенно в нашем мире, который является разделенным, нам нужно использовать каждую возможность, чтобы убедиться, что люди говорят друг с другом. Спорт и футбол в частности могут быть средством.

Поскольку ведутся переговоры о мире в Украине, я надеюсь, что вскоре мы сможем перейти к следующей странице – вернуть также Россию на территорию футбола. Это означало бы, что все решено.

Это то, за что мы должны болеть, вот о чем мы должны молиться, потому что футбол заключается не в разделении, а в том, чтобы объединить. Объединить девушек, объединить парней, объединить людей, где бы они ни были. И как хорошо было бы объединиться, воссоединиться через соревнования", – цитирует Инфантино официальный сайт УЕФА.

Напомним, Инфантино с 2000-го работал в УЕФА, а ФИФА возглавил в 2016-м, заменив Йозефа Блаттера после коррупционного скандала. Репутация нынешнего руководителя далека от безупречной. Не так давно швейцарец хвастался дружбой с диктатором оккупантов Путиным. Даже после полномасштабного вторжения России на территорию Украины в высказываниях Инфантино не исчезла пророссийская риторика.

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