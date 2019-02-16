Инфантино оценил шансы на расширение ЧМ-2022 до 48 команд

Глава ФИФА Джанни Инфантино признался, что рассчитывает на участие 48 команд уже на чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре.

Напомним, еще 2 года назад ФИФА официально подтвердила, что на ЧМ-2026 гарантированно будут играть 48 команд. Однако позже появились разговоры, что расширение Мундиаля может произойти раньше – уже в 2022 году на чемпионате мира в Катаре.

ЧМ-2026 на 48 участников. Каким он будет?

"Расширение чемпионата мира до 48 команд уже на следующем чемпионате мира? Я настроен оптимистично, но, откровенно говоря, это решение принять будет непросто. Впрочем, мы уже начали соответствующие переговоры", – цитирует Инфантино L'Equipe.

К слову, 5 июня этого года состоятся выборы президента ФИФА. Действующий глава Организации Джанни Инфантино является единственным кандидатом.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре. Впервые в истории Мундиаль состоится зимой.