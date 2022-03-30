"Чемпионат Мира? Это вызов, потому что обычно на чемпионате мира у вас есть только две группы болельщиков в одно время, в одном конкретном городе. В Катаре будут 32 фан-группы всех сборных, плюс все остальные нейтральные болельщики, которые будут находиться в том же месте в одно и то же время в течение всего мероприятия.

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Я верю, что объединение такого количества национальностей и такого количества людей будет действительно полезным, а также сделает чемпионат мира большим социальным собранием. Мы сейчас в ситуации, когда в Европе идет ужасная война, а также есть военные конфликты в других частях света. Мы имеем возможность объединять людей, мы не должны упускать возможность подталкивать общество вперед. Думаю, что мир также нуждается в возможности собраться вместе", – поделился Инфантино в комментарии AP.

Отметим, что чемпионат мира 2022 года начнется 21 ноября, а финал турнира запланирован на 18 декабря.

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