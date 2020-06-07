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Инфантино красиво поздравил Шевченко с продлением контракта – президент ФИФА в восторге от тренера сборной Украины

17:31 32 Читати українською
Инфантино красиво поздравил Шевченко с продлением контракта – президент ФИФА в восторге от тренера сборной Украины
Заседание XXIII Конгресса УАФ / УАФ

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к участникам XXIII Конгресса УАФ и вспомнил недавние футбольные успехи Украины.

"Прошлый год стал невероятным для вас, для вашей футбольной ассоциации, для вашего футбола. Вы – чемпионы мира! Вы получили титул среди 20-летних в финале против Южной Кореи в Польше.

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Мы все помним ту игру и эмоции несколько месяцев назад, которые вы дарили всему украинскому народу. И не только ему, но и фактически всему миру.

Вы также блестяще квалифицировались на Евро. На следующее Евро, которое состоится уже через год. Ваш главный тренер Шевченко – фантастический игрок и замечательный человек, воплощающий в жизнь футбольные ценности", – цитирует Инфантино официальный сайт УАФ.

К слову, сегодня Андрей Шевченко официально продлил контракт с УАФ и до конца 2022 года останется главным тренером сборной Украины.

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УАФ ФИФА Джанни Инфантино Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина U-20 Украина U-20 Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины
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