Инфантино – об увольнении Лопетеги: Понятия не имею, что происходит

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании.

"Понятия не имею, что происходит. Это достаточно интересная ситуация, потому что регламент турнира включает только случаи замены игроков, а не тренеров. Убежден, что их федерация взвесила все и приняла единственно правильное для себя решение.

Лопетеги – выдающийся, блестящий тренер, мы желаем удачи ему в Реале. То, что сейчас происходит, это не лучшая ситуация, с которой команда начинает чемпионат мира.

Но я помню ситуацию с итальянцами в 2006 году, когда у них было много проблем, а в итоге они выиграли. Иногда негатив переходит в позитив, надеюсь, так будет и сейчас", – цитирует Инфантино ТАСС.

Напомним, что вместо Хулена Лопетеги сборной Испании на ЧМ-2018 будет руководить Фернандо Йерро.