toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Инфантино – об увольнении Лопетеги: Понятия не имею, что происходит

13 июня 21:23 295 Читати українською
Инфантино – об увольнении Лопетеги: Понятия не имею, что происходит
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании.

"Понятия не имею, что происходит. Это достаточно интересная ситуация, потому что регламент турнира включает только случаи замены игроков, а не тренеров. Убежден, что их федерация взвесила все и приняла единственно правильное для себя решение.

Лопетеги – выдающийся, блестящий тренер, мы желаем удачи ему в Реале. То, что сейчас происходит, это не лучшая ситуация, с которой команда начинает чемпионат мира.

Но я помню ситуацию с итальянцами в 2006 году, когда у них было много проблем, а в итоге они выиграли. Иногда негатив переходит в позитив, надеюсь, так будет и сейчас", – цитирует Инфантино ТАСС.

Напомним, что вместо Хулена Лопетеги сборной Испании на ЧМ-2018 будет руководить Фернандо Йерро.

Теги
ЧМ 2018 Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Испания Испания Джанни Инфантино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Нигерия – Исландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 17:53220 Нигерия – Исландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
2
час
:
36
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук