toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ШАХТЕР

Иньеста завоевал свой 37-й трофей и угрожает абсолютному рекорду Алвеса

12:11 44 Читати українською
Иньеста завоевал свой 37-й трофей и угрожает абсолютному рекорду Алвеса
Андрес Иньеста с Суперкубком Японии / Фото из открытых источников

Легендарный экс-полузащитник каталонской Барселоны Андрес Иньеста добавил в свою копилку новый трофей.

Сегодня, 8 февраля, Виссел Кобе, за который выступает экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, стал обладателем Суперкубка Японии. Соперником команды был чемпион страны – Йокогама. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах команды голов не забили.

Барселона – клуб клоунов без самоуважения, – экс-хавбек каталонцев Дюгарри

В серии пенальти точнее были игроки Виссел Кобе – 3:2. Интересно, что футболисты реализовали первые четыре одиннадцатиметровых удара, а после этого не смогли отличиться девять ударов подряд.

Легенда Барселоны Иньеста сыграл весь матч и отметился "горчичником" на 53-й минуте встречи. В серии послематчевых пенальти он успешно реализовал первый удар команды.

Интересно, что это 37-й трофей в карьере 35-летнего испанца. В списке самых титулованных футболистов в истории он уступает только бразильцу Дани Алвесу из Сан-Паулу, на счету которого 40 побед в турнирах за клубы и сборную.

Дерби делла Мадоннина, немецкая битва за Салатницу и севильская реабилитация для Сетьена: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
VAR может измениться в АПЛ – клубы предлагают пересмотреть правило фиксирования офсайда
00:45
209
Теги
Испания Андрес Иньеста Андрес Иньеста Виссел Кобе Виссел Кобе Йокогама Йокогама
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо официально объявило о переходе Бенито
    Україна — 7 фев1094 Динамо официально объявило о переходе Бенито
1
час
:
48
мин
Эвертон
14:30
Кристал Пэлас
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук