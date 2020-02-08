Иньеста завоевал свой 37-й трофей и угрожает абсолютному рекорду Алвеса

Легендарный экс-полузащитник каталонской Барселоны Андрес Иньеста добавил в свою копилку новый трофей.

Сегодня, 8 февраля, Виссел Кобе, за который выступает экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, стал обладателем Суперкубка Японии. Соперником команды был чемпион страны – Йокогама. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах команды голов не забили.

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В серии пенальти точнее были игроки Виссел Кобе – 3:2. Интересно, что футболисты реализовали первые четыре одиннадцатиметровых удара, а после этого не смогли отличиться девять ударов подряд.

Легенда Барселоны Иньеста сыграл весь матч и отметился "горчичником" на 53-й минуте встречи. В серии послематчевых пенальти он успешно реализовал первый удар команды.

Интересно, что это 37-й трофей в карьере 35-летнего испанца. В списке самых титулованных футболистов в истории он уступает только бразильцу Дани Алвесу из Сан-Паулу, на счету которого 40 побед в турнирах за клубы и сборную.

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