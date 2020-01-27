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Иньеста заманивает Педро в Виссел Кобе – Челси уже получил предложение от японцев

10:01 42 Читати українською
Иньеста заманивает Педро в Виссел Кобе – Челси уже получил предложение от японцев
Педро Родригес / фото из соцсетей

Нападающий лондонского Челси Педро Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Японии.

Педро имеет шанс снова сыграть вместе со своим бывшим партнером в Барселоне и сборной Испании Андресом Иньестой, сообщает Sport.es.

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По информации издания, в услугах 32-летнего нападающего заинтересован Виссел Кобе. Японцы сейчас ищут замену Давиду Вилье и Лукасу Подольски, которые недавно завершили свои выступления за клуб. Отмечается, что Кобе уже сделал Челси предложение о переходе испанца, контракт которого истекает уже летом.

Напомним, что в нынешнем сезоне Педро 12 раз появлялся на поле в составе Челси во всех турнирах. Нападающий сыграл 764 минуты и успел отметиться голом и двумя ассистами.

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