Иньеста забил фантастический гол за Виссел Кобе – команда победила с хоккейным счетом

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста отметился роскошным голом в матче с Нагоей Грампус и помог своей команде победить со счетом 5:3.

Япония. J-лига, 17 тур

Виссел Кобе – Нагоя Грампус – 5:3

Голы: Вилья, 27, 80 (пен.), Иньеста 62, 69 (пен.) – Изуми, 58, Миюхара, 66, Накатани, 77

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В матче 17 тура чемпионата Японии Виссел Кобе дома принимал Нагою Грампус. Давид Вилья и Андрес Иньеста оформили по дублю, но настоящим украшением фантастического поединка стал один из голов легенды Барселоны.

Испанский полузащитник подхватил мяч и пробил из-за пределов штрафной в левый от себя угол ворот гостей.

После 17 туров Виссел находится на 11 позиции в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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