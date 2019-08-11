Иньеста вступил в схватку с соперником – нетипичное поведение для легенды Барселоны

Экс-хавбека Барселоны, а ныне игрок японского Виссел Кобе, Андрес Иньеста всегда отличался своим спокойным характером.

Виссел Кобе приехав в гости к Ойте в рамках 22-го тура чемпионата Японии. Соперники расписали между собой голевую ничью (1:1), однако на поле не все было так мирно.

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На 86-й минуте поединка звезда гостей Андрес Иньеста ударил в ногу форварда соперника. После чего между фигурантами эпизода завязалась словесная перепалка, в которой испанец решил потолкать своего японского противника.

Стоит отметить, что такое поведение неприсущее Андресу, который во времена своих выступлений за Барселону редко конфликтовал на поле.

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