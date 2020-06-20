Иньеста вспомнил молодость – испанец поразил точностью ударов на тренировке

Полузащитник японского Виссел Кобе Андрес Иньеста все еще обладает прекрасным ударом – голкипер не имел никаких шансов.

Тренировка Виссел Кобе запомнилось ярким перфомансом Андреса Иньесты на отработке ударов из-за пределов штрафной.

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Испанец 14 раз пробил по воротам – и ни разу голкипер не имел шансов добраться до мяча. Отметим, что Андрес пробивал как с левой, так и с правой ноги – это не помешало ему пробивать практически идеально.

К слову, Иньеста провел 4 поединка в текущем сезоне, записав в свой актив 3 ассиста. Добавим, что японский чемпионат начался в середине февраля.

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