Иньеста стал послом чемпионата Испании

Легендарный экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста получил ответственную должность в структуре Ла Лиги.

Руководство Примеры назначило Андреса Иньесту послом чемпионата, сообщает официальный сайт турнира.

Иньеста забил фантастический гол за Виссел Кобе – команда победила с хоккейным счетом

Презентация 35-летнего экс-хавбека Барсы в новом статусе состоялась в Японии, где Андреас защищает цвета местной команды Виссел Кобе. На церемонии присутствовал президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который вручил новому послу памятную футболку чемпионата с 8-м номером.

В текущем сезоне чемпионата Японии Иньеста провел 14 матчей, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ