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Иньеста стал послом чемпионата Испании

13:43 22 Читати українською
Иньеста стал послом чемпионата Испании
Андрес Иньеста / Фото ФК Барселона

Легендарный экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста получил ответственную должность в структуре Ла Лиги.

Руководство Примеры назначило Андреса Иньесту послом чемпионата, сообщает официальный сайт турнира.

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Презентация 35-летнего экс-хавбека Барсы в новом статусе состоялась в Японии, где Андреас защищает цвета местной команды Виссел Кобе. На церемонии присутствовал президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который вручил новому послу памятную футболку чемпионата с 8-м номером.

В текущем сезоне чемпионата Японии Иньеста провел 14 матчей, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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Теги
Испания Барселона Барселона Хавьер Тебас Виссел Кобе Виссел Кобе Ла Лига Мир Андрес Иньеста Андрес Иньеста
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