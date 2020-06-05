Иньеста составил портрет идеального игрока – легенда Барселоны нашел место даже соперникам

Легенда Барселоны Андрес Иньеста определился с идеальными характеристиками для футболиста.

В разговоре с Marca Иньеста назвал, как должен выглядеть идеальный игрок. По мнению Андреса, безупречный футболист будет иметь левую ногу Лионеля Месси, а правую – его легендарного экс-одноклубника Хави.

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Не обошел стороной испанец и извечного соперника – мадридский Реал. Так, Иньеста добавил бы умение Серхио Рамоса играть на втором этаже, а довершил бы все физической формой Криштиану Роналду.

Напомним, Иньеста выступал за Барселону с 2002 по 2018 годы, после чего перебрался в японский Виссел Кобе.

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