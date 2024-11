Иньеста стал владельцем контрольного пакета акций датского клуба Хельсингёр, который выступает во втором дивизионе своей страны. Об этом испанец сообщил в комментарии датскому телеканалу TV 2. Иньеста отметил, что он и его компания Never Say Never (NSN) приобрели контрольный пакет акций футбольного клуба Хельсингёр в сотрудничестве со швейцарской компанией Stoneweg.

Месси трогательно отреагировал на завершение карьеры Иньестой: "Мяч будет скучать по тебе"

В сентябре директор Хельсингёра Бо Бэй Хугард выразил надежду, что Иньеста станет инвестором клуба после того, как NSN давал ему спортивные консультации с весны прошлого года. В пятницу Андрес намерен посетить матч, в котором Хельсингёр сыграет с ФК Ишёй.

В своём комментарии Иньеста дал понять, что сделал этот жест ради своего кумира Михаэля Лаудрупа, одного из лучших игроков в истории сборной Дании.

"Іньєста був першим, кому я відповів": Родрі – про "Золотий м'яч", скандальну витівку Реала і антипатію від Бензема