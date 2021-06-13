37-летний Андрес Иньеста еще имеет порох в пороховницах.

Андрес Иньеста, который защищает цвета Виссел Кобе, забил в ворота Уравы красивым ударом со штрафного.

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Этот гол помог команде испанца вырвать ничью в поединке (2:2), но не спас от вылета из 1/8 финала Кубка Японии (3:4 по сумме двух матчей). Стоит отметить, что это первый гол Андреса в нынешнем сезоне.

Напомним, Иньеста известен своими выступлениями в Барселоне и сборной Испании, игрок перебрался в Японию в 2018-м.

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