Испанский ветеран опубликовал фотографию 10-летней давности с Хави и Месси, который держит свой второй "Золотой мяч".

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Иньеста и Хави в 2010 году стали чемпионами мира в составе сборной Испании, однако этого оказалось недостаточно для главной индивидуальной награды. Приз второй раз подряд взял Месси, а легендарные одноклубники удовлетворились местами в топ-3.

Напомним, Иньеста перешел в Виссел Кобе летом 2018 на правах свободного агента.

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