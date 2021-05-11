Испанец подписал новое соглашение с Виссел Кобе, которое рассчитано до 2023 года, сообщает официальный твиттер японского клуба.

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Интересно, что это произошло как раз в день рождения Иньесты, которому сегодня, 11 мая, исполнилось 37 лет. Виссел Кобе по итогам прошлого сезона занял 14 место, а сам Андрес в 26 поединках чемпионата отличился 4 голами и 6 ассистами.

Напомним, на протяжении всей карьеры испанец защищал цвета Барселоны, воспитанником которой он является. С "блаугранас" он завоевал 32 трофея. Со сборной Испании Андрес стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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